Tavaszi nagytakarítás az Everesten: a hatóságok új szabályozást vezettek be

Holttestek a hegyen

A Himalayan Times Rastriya Samachar Samiti szerint 18 serpa segíti a katonákat a munkában, akik a szemét mellett öt, mászás közben elhunyt hegymászó holttestét is megpróbálják majd lehozni a magasból, a Mount Everestről, valamint a közeli Mount Lhotse és Mount Nuptse csúcsokról.

A tavalyi év az egyik leghalálosabb szezon volt: tizenkét hegymászó halt meg, további öt pedig eltűnt a feltételezések szerint – többek között a magyar Suhajda Szilárd is, aki május 23-án adott utoljára életjelet magáról.

A felesége most a Blikknek elmondta, arról nincsen szó, hogy Suhajda holttestét lehoznák a hegyről.

„Nem szeretném, hogy Szilárd testét lehozzák az Everestről, ez az én személyes elhatározásom és döntésem. Több ok is áll emögött. Egyrészt a keresés során nem találták meg a testét. Másrészt egy ilyen kutatóexpedíció nagyon nehéz, akik megpróbálkoznának vele, önmagukat is veszélybe sodorhatják” – jelentette ki Legindi Tímea.