Újabb magyar hegymászó indul a világ legmagasabb csúcsára

A nyitókép illusztráció. Fotó: TONY WALTHAM / ROBERT HARDING PREMIUM / ROBERTHARDING VIA AFP

Titokzatos magyar expedíció váltott ki engedélyt a nepáli hatóságoknál a tavaszi hegymászószezonra – derült ki a nepáli turisztikai minisztérium friss adatközléséből, ami az április 3-i állapotokat mutatja.

A Világgazdaság közölte, hogy a számok nem véglegesek, napi szinten frissülnek, de már most látszik, hogy egy magyar állampolgárságú férfi a világ legmagasabb hegycsúcsát vette célba.

A rejtélyes hegymászó nevét azonban nem lehet tudni, azt viszont igen, hogy pontosan melyik csúcsot kívánja meghódítani.

A magyar alpinista a világ legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méteres Mount Everestet támadja majd.

Ez szintén a nepáli minisztérium adatközlése alapján tudható. Most már biztos: ahogy Suhajda Szilárdért, úgy most is izgulhat az ország az egyelőre ismeretlen hegymászóért.

