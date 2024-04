Schengen kapujában toporog Románia

Nyitókép: Nikolay Doychinov/AFP

Az elmúlt napok tapasztalatai azt mutatják, hogy nem okozott fennakadásokat szomszédunknak a belső határőrizet megszüntetését és a külső határok közös ellenőrzését jelentő schengeni egyezményhez való csatlakozás. Marcel Ciolacu kormányfő szerint mindez országának megérdemelt sikere. De valójában az, hogy csak a légi és a tengeri közlekedésre vonatkozik,

ez maximum csak fél siker. A közúti és vasúti határellenőrzés megszűnése lenne az igazi diadal.

Elég abszurd ma már a romániai határátkelőkön várakozó hosszú kamionsorok látványa a személyek és áruk szabad mozgását szavatoló Európai Unióban. Március 31-től kezdődően lehetséges úti okmány ellenőrzés nélkül repülni a szomszédunkba, sőt Svájc is feloldotta számukra a kontrollt. De a protokollnak megfelelően Románia szúrópróbaszerű ellenőrzésekre számíthat.

A bukaresti vezetés meg van győződve arról, hogy Románia még az idén a schengeni övezet teljes jogú tagja lesz. De ez egyáltalán nem biztos. A bukaresti francia nagykövet is kifejtette, hogy az EP-választások előtti időszak nem alkalmas a kérdés megvitatására. Hiába jött március elején Karl Nehmanner osztrák kancellár az Európai Néppárt bukaresti kongresszusára, ahol a román fél meg szerette volna vitatni a kérdést,

Ausztria hallani sem akar Románia teljes jogú Schengen-tagságáról.

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter az Európai Unió illetékes tanácsának többször is világossá tette Bécs álláspontját, miszerint kormányának nincs szándékában változtatni a teljes jogú román Schengen-tagsággal kapcsolatos vétóján.

Minimális lehetőség mégis van arra, hogy az év végéig döntés szülessen a teljes jogú tagságukról, de ehhez Bukarestnek is be kell bizonyítania, hogy képes megfelelni a követelményeknek. Két dologban reménykedhetnek még: először is Ausztriában várhatóan szeptemberben parlamenti választások lesznek, és ezek után folytatódni fognak az érdemi tárgyalások a két ország között. Illetve: az év második felében Magyarországé az Európai Unió soros elnöksége, így sok múlhat a magyar támogatáson is.

Lázár János és Bóka János miniszterek külön-külön is kiemelték, hogy közös magyar–román érdek a közlekedési infrastruktúra összekapcsolásának javítása, a határellenőrzések megszüntetése, ezért

a magyar uniós elnökség egyik fontos célkitűzése , hogy Románia és Bulgária schengeni csatlakozása elől minden akadály elháruljon.

De addig is, a csonka schengeni csatlakozásnak köszönhetően csak okmányellenőrzés után léphetünk be Erdélybe, ha a csíksomlyói búcsúra szárazföldön terveznénk menni.