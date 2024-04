Patriot rakéták, drónok, meg ami kell — Biden 6 milliárd dolláros fegyverzeti szerződést köt Ukrajnával

Fotó: Patriot rakétavédelmi rendszer egy német hadgyakorlaton Münster környékén 2024. április 18-án / PHILIPP SCHULZE / dpa Picture-Alliance via AFP

A Joe Biden elnök által szerdán aláírt 61 milliárd dolláros katonai támogatási csomag részeként Amerika egy 6 milliárd dolláros szerződést tervez kötni Ukrajnával, a megállapodás fegyverzet és katonai felszerelés, konkrétan

Patriot légvédelmi rendszerek, tüzérségi lőszerek, drónok, drónelhárító fegyverek és vadászrepülőkre felszerelhető levegő-levegő rakéták átadását jelenti

– tájékoztatta a Politico-t két neve elhallgatását kérő amerikai tisztségviselő.

Az újabb HIMARS- és föld-levegő rakétarendszerek vélhetően még évekig nem érkeznek meg az ukrán frontra, ugyanis az amerikai-ukrán biztonsági egyezség értelmében nem amerikai készletekből adnak át fegyverzetet, hanem a Pentagon köt szerződés amerikai fegyvergyártókkal az ukrán szükségletek ismeretében a kért fegyverzet legyártására.

Elemzők szerint az új amerikai támogatási egyezség hosszútávú utánpótlást nyújthat a defenzívába szoruló ukrán erőknek – jelenleg az orosz tűzerő-képesség tízszeres a frontszakaszokon. William LaPlante, a Pentagon anyagbeszerzési vezetője szerint

az oroszok a GDP-jük 6-7 százalékát költik a hadseregükre, míg az Egyesült Államok csak a 3 százalékát.

Az ukrán hadsereg márciusban már kapott az ATACMS nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákat, és be is vetett ilyeneket orosz területek ellen. Az Egyesült Királyság is szállított nekik nagy hatótávolságú Storm Shadow cirkálórakétákat, Franciaország pedig SCALP rakétákat – ezekkel a fegyverekkel orosz katonai infrastruktúrákat lehet támadni a Krím-félszigeten.