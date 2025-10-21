„SZERETETORSZÁG, 2025.

Tisztelt követőim hívták fel a figyelmemet, hogy tegnap Czutor Zoltán - egykori alterzenész és jelenlegi médiaprostituált - volt szíves megnyilvánulni velem kapcsolatban. A tolerancia-díjas hozzászólásban »természetesen« tehetségtelennek nevezett (igen, ő engem), Hitlerhez hasonlított, és odanyilatkozott, hogy szerinte én elégtételt kívánok venni. Kettőnk közül én. Kiken máson, mint a tehetségeseken. Mint pl. Freddie Mercury vagy Czutor Zoltán, gondolom.

Ma egy bizonyos Bálint Natália, állítólag Németországban élő operaénekesnő/politikai aktivista zajongta tele a netet a rögeszméivel. Hosszasan fejti ki, hogy szerinte én el akarom venni a Queen énekesét a kultúrszomjas magyar néptömegektől (mi van?!), a koncepciós per vádiratában pedig még Semjén Zsolt és a Tisza párt is kitüntetett szerephez jut. (Itt nyilvánvalóan elmekórtani problémával állunk szemben.) Ahogy az lenni szokott: sokezer lájk, több száz indulatos hozzászólás.

Nem, mindez nem vicc, nem abszurd humor: itt tart ma az ún. liberális (?) közélet.