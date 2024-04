Parancsszóra működik a „jogállam” Brüsszelben?

Holott a jelek szerint éppen ez volt az a lépés, ami a leginkább elárulta a belga jogállam valódi természetét, miután több polgármester és több bírói fórum is elutasította az MCC keresetét.

Hogy miért is? Haladjunk sorban.

Először is lássuk, mi történt: a szervező Mathias Corvinus Collegium (MCC) természetesen jóval az esemény előtt helyszínt keresett a rendezvénynek.

Az eseményen, amit Yoram Hazony izraeli filozófus kezdeményezésére rendeznek, magas rangú politikai vezetők jelentek meg, Orbán Viktor magyar miniszterelnök volt a főszónok, de többek között Mateusz Morawiecki volt lengyel kormányfő, Suella Braveman volt brit belügyminiszter és Nigel Farage korábbi EP-képviselő is felszólalt. A helyszínre emellett mintegy ötszáz vendéget is vártak.

Komoly szervezés, majd kellemetlen fordulatok

Nem bízták a véletlenre a dolgot, a népszerű Concert Noble nevű szállodában foglaltak helyet a rendezvénynek. A helyszín azonban Philippe Close, Brüsszel szocialista polgármestere nyomására végül elutasította az MCC-t, azonban itt még nem volt írásos megállapodás.

A második kiszemelt helyszín a Sofitel hotel volt. Itt már szerződés is született, az MCC pedig már fizetett is a helyszínért. Miután Etterbeek liberális polgármesterének nyomására a Sofitel visszamondta a rendezvényt, és vis maiorra hivatkozott, átvéve a balliberális érvelést abban, hogy a NatCon kapcsán elképzelhető, hogy zavargások törnének ki. Itt egyébként az MCC perelt is, de ez a bíróság elutasította, közölve: szerintük a hely részéről felmerült a biztonsági kockázat.

Végül a harmadik helyszín, a Claridge rendezvényterme volt az, ahol az ominózus rendőrségi jelenetek lezajlottak. Itt a polgármester már nem csak a helyszínre gyakorolt nyomást, de

konkrét határozatot is hozott arról, hogy az éppen kezdődő rendezvényt be kell rekeszteni.

Beleolvastunk a polgármesteri határozatba is. A dokumentum arra hivatkozik, hogy a rendezvény „provokatív és diszkriminatív”, a „nemzeti szuverenitás” védelmére való fókuszálás pedig „euroszkeptikus” hozzáállást jelent, ami „kétségtelenül heves reakciókhoz, sőt a közrend, különösen a biztonság, a köznyugalom és a béke jelentős megzavarásához vezethet”, ráadásul a terrorelhárítás sem tanácsolja a rendezvény megtartását. A határozat emellett gyakorlatilag olyan, mint amilyeneket a tetszőleges diktatúrák szoktak hozni háború idején: nem csak a konkrét rendezvény betiltásáról rendelkezik a megadott időpontban.

Még arról is határoz, hogy „Saint-Josse-ten-Noode önkormányzatának területén az eseményhez kapcsolódó személyek, résztvevők, szervezők vagy ellenzők bármilyen összejövetele tilos.”

A két elsőfokú bírói fórum – az is, amely helybenhagyta a Sofitel vis maior-hivatkozását, és az is, amely elutasította az MCC polgármesteri határozat ellen hozott kifogásait – mindebben a gyakorlatban semmi kivetnivalót nem talált.

Ezzel a határozattal kapcsolatban az MCC délután 2 órakor két bíróságon is kifogással élt; ezek közül az elsőfokú bíróság elutasította a keresetet még aznap délután. Időközben a konferencia folytatódhatott, bár sok vendég kívül rekedt, miután a rendőrök nem voltak hajlandóak beengedni őket a helyszínre.