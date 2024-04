Nyert a jobboldal Horvátországban – de mire mennek vele?

Fotó: BERTRAND BODIN / ONLY WORLD / Only France via AFP

Parlamenti választást tartottak Horvátországban szerdán. A horvátoknak alapvetően a nyolc éve kormányzó, Andrej Plenković vezette HDZ, avagy az államfői székből ismét kormányfővé avanzsálni kívánó Zoran Milanović szocdem pártja között kellett dönteniük. Az előzetes felmérések alapján a HDZ nem túl meggyőző győzelmére lehetett számítani Milanovićék fölött – és ez is következett be. Kérdés, hogyan lesz ebből újabb, stabil kormányzati ciklus.