Kemény választ küldtek az oroszok az amerikai ukrán segélycsomagra (VIDEÓ)

Arról is tájékoztatták Sojgut, hogy a vállalat tavaly 2,5-szeresére növelte a TOS–1A Szolncepek nehéz rakétavetők gyártását. A gyártási volumen bővítése miatt áttértek a kétműszakos munkarendre, és növelni kellett a létszámot is. A szakképzett munkaerő biztosítása érdekében a gyár maga is részt vesz a képzésben. 2023 óta az üzem személyzete több mint 1200 fővel nőtt.

Az üzemlátogatást követően Szergej Sojgu védelmi miniszter megbeszélést tartott a védelmi minisztérium és az orosz ipari és kereskedelmi minisztérium vezetőségének, az illetékes katonai hatóságok képviselőinek és a vállalat vezetőségének részvételével. Az orosz katonai tárca vezetője megállapította, hogy a vállalat teljes mértékben teljesíti az államvédelmi parancs szerinti feladatát, és sikeresen végrehajtja a legutóbbi ellenőrzés során adott utasításokat is.