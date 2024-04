Wall Street Journal: Putyin végül megnyeri a háborút, a NATO-nak fel kell készülnie

Nyitókép: Andrew Harnik/Getty Images

Hagyja-e Amerika, hogy Ukrajna összeomoljon? – tette fel a nagy kérdést a Wall Street Journal (WSJ) a szerkesztőség által jegyzett friss vezércikkében. Kifejtik, nagyon szükséges az új támogatás-csomag elfogadása Ukrajna számára, ugyanis az ország helyzete egyre romlik. „Az ukrán légvédelem hiányosságai miatt az orosz hadsereg két év óta először uralja a levegőt. Ukrajna városai veszélyben vannak, és védelmi rendszere a 11 orosz lövedékből csak hetet tudott leszedni a közelmúltban egy erőművet ért sortűz során. A másik négy pedig megsemmisítette az erőművet” – írták.

Megemlítették azt is, hogy Ukrajna 27-ről 25 évre csökkentette a sorkötelezettségi korhatárt, de nagy szükségük van a munkaerőre is. A WSJ szerint

„Ukrajna bebizonyította, hogy nem akarnak Vlagyimir Putyin csizmája alatt élni”, de el kell gondolkodniuk azon, hogy a frontvonalra kellenek-e az emberek, ha nincs elég lőszerük arra, hogy visszalőjenek.

„Ukrajna most nem tudja tartani a jelenlegi vonalakat az amerikai segítség gyors újraindítása nélkül” – állapította meg Fred Kagan az Institute for the Study of War keddi jelentésében. Megemlítik, csak az Egyesült Államoknak vannak olyan készletei, amelyekkel gyorsan és a szükséges mennyiségben tud fegyvereket biztosítani Ukrajna számára. Az oroszok január óta nagyjából Detroit nagyságú területet foglaltak el, és nyárra lehetséges az orosz áttörés.

„A jelenlegi tendencia szerint a Kreml végül megnyeri a háborút, és Putyin úr nem éri be Ukrajna keleti részével. Az egész országot le akarja igázni, ahogyan azt tervezte, amikor először próbálta elfoglalni Kijevet.” „Még ha Putyin még nem is áll készen, hogy felvegye a harcot a Nyugattal, a NATO akkor is kénytelen felkészülni erre a lehetőségre” – tették hozzá.