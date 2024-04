Kellemetlen brüsszeli bürokrácia: a bezzegtagállamok pénze is bent ragadt, nem csak a magyaroké

És korántsem csak azokat a tagállamokat éri kár, akiket egyébként Brüsszel szándékosan csuklóztat:

mind a 27 ország szenved a brüsszeli bürokrácia lassúságától.

Ezért most a brüsszeli Politico arról cikkez, hogy a tagállamoknak elegük lett, és követelik az úgynevezett RRF-pénzek kifizetését övező macerák megkönnyítését, ami eddig sokaknak elvette a kedvét is attól, hogy egyáltalán próbálkozzanak pénzhez jutni a 2026-os lejáratú – támogatásokat és hitelt is tartalmazó – alapból.

A nehézkességet az is okozza, hogy az alap, nemrég csúnya korrupciós botrányba is