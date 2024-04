Izrael védelmi fölénye legyőzte Irán támadó képességét – így reagált az izraeli sajtó az iráni támadásra!

Nyitókép: Wikimedia Commons

Netanjahu mint „Mr. Biztonság” ismét megbukott – írja Avi Issacharoff a Ynet oldalon. Netanjahu egész életét az iráni veszély elhárítására tette fel, és ez nem sikerül neki. Itt nem csak a nukleáris fegyverekről van szó, noha a szerző szerint Irán ennek eléréséhez is közel áll, szakértők úgy vélik, mindössze hetek választják el őket ettől. Ám Izrael nem tud erre koncentrálni, mert leköti idejét a Hamász és a Hezbollah.

Irán előtt a dilemma: eszkalálja a helyzet, és ezzel veszélyeztesse atomprojektjét, vagy reagáljon mérsékelten?

A szerző szerint utóbbi is járható út, hiszen a terrorizmus most tombol Ciszjordiániában – igaz ez még akkor is, ha Binjamin Achimeir izraeli tinédzser meggyilkolása, mely kiváltotta a zavargásokat, egyelőre nem is köthető közvetlenül Iránhoz. A zsidó szélsőségesek megöltek válaszul egy palesztint és még egy izraeli újságírót is megtámadtak. „A zsidó oldal ezen tettei Izrael ellenségeit fogják segíteni a nemzetközi porondon, mint Irán, a Hamász és a Hezbollah, és persze még inkább aláássák az amúgy is ingatag biztonsági helyzetet Ciszjordiániában – ez az irániak dédelgetett álma” – írja Issacharoff.