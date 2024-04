De az se igen nyert igazolást, hogy a keresők elérése és vonzása érdekében úgymond engedni kell a korszellemnek. Ha ez így lenne, akkor a franciánál progresszívebb német egyházak queerzászlós templomainak környékén is kirajzolódna valamiféle felívelő tendencia – ilyesminek azonban semmi nyoma. Miért is lenne, ha az egyik főprogresszív és deklaráltan „befogadó” plébánia kifejezetten hirdeti: ne aggódjék senki, náluk a gyermekkeresztelő helyett is tartható ünnepélyes „gyermekmegáldás”, ha a szülőknek például problémájuk van a mai egyházzal.

Márpedig ki vágyna egy olyan öngyűlölő közösségbe, amely a saját szentségeit se veszi komolyan?

Képzeljünk el egy edzőtermet, ahol kiplakátolják, hogy nálunk nulla grammos súlyzókat is lehet emelgetni, a látszat kedvéért.

Eközben a franciaországi elemzések szerint az ottani fiatalok jelentős része már olyannyira vallástalan környezetben nőtt fel, hogy – a szüleik generációjával szemben – jóval nyitottabbak és kevésbé előítéletesek; megtartó gyökereket és támaszokat keresnek, pláne a covid után. Számukra gyakorlatilag huszadrangú kérdés, hogy a gyarló emberekből álló egyházban sajnos akadnak botrányok is – ennél messze fontosabb számukra az, ami szent, és az, hogy valahol választ kapjanak az igazán lényeges kérdéseikre. A keresztelkedők körében végzett felmérés szerint jelentős részükre volt hatással a templom csöndje és békéje,

de a kamaszoknál különösen is magas azok aránya, akiket legelőször a gótikus épületek szépsége fogott meg és tett kíváncsivá.

Sokan kezdenek el ekkor katolikus influenszereket vagy élő közösségeket követni az interneten, aztán ha még valamelyik barátjuk is mesél nekik, például a nagyszabású ifjúsági világtalálkozókról, pláne vonzani kezdi őket ez az egész.

De katolikusnak lenni kifejezetten egzotikusnak is bizonyulhat: Jura egyházmegye püspökének elmondása szerint náluk több keresztelendő is olyan faluból érkezett, ahol egyetlen hívő sincs. Ilyen környezetben logikus is, ha a lázadó kamasz bibliaórára megy, nem pedig plázába vagy csakratisztításra. Máshol viszont az iszlám láthatósága és a muszlim fiatalok hite indít egyre többeket arra, hogy maguk is foglalkozni kezdjenek a kérdéssel;

az iskolák elvileg szigorú vallásmentessége sem tartható többé, ha a menzán már-már központi téma a ramadán vagy a halal.

Elemzők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a sok felnőttkeresztelés egyik legfontosabb tényezője az a számos katolikus hívő, illetve család, akik lelkesen részt vesznek a különböző közösségekben és mozgalmakban, biztosítva azt a dinamizmust, amelynek köszönhetően a bekopogtató fiatal nemcsak bekopogtat, hanem azután tartósan ott is ragad.