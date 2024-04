Erdoğan köszöni szépen, jól van, a kormánypárt már kevésbé

Recep Tayyip Erdoğan – az AKP elnöke és egyben az országé is – elismerte a vereséget,

és ezzel megnyitotta az utat egy sor találgatás előtt, ami a pártja és a személye jövőjét is illette. Annál is inkább, mert az elnök azt mondta: „ez számomra a végjáték, a törvény által adott mandátum alapján ez az utolsó választásom”. Volt, aki már temetni is kezdte serényen, s a CHP színeiben újrázó isztambuli polgármester, Ekrem İmamoğlu személyében kezdte meglátni Erdoğan utódját; akár Isztambul fontosságából levezetve ezt (hiszen Erdoğan maga is isztambuli főpolgármesterként kezdte). Aki valamivel szerényebben fogalmazott, az csak a politikai terep átformálódásáról beszélt.

Egy biztos: sokan tettek arra komolyabb téteket, hogy fenekestül felfordult most a török belpolitika, az AKP vagy akár Erdoğan pozíciója is beleremegett az eredményekbe, és a 2028-ban esedékes parlamenti- és elnökválasztásokra ha nem is borítékolt, de közeleg a bukásuk.

Ekrem Imamoglu már a szavazás idején is igen magabiztosnak tűnt

Nem issza Erdogan olyan forrón a feketelevest

„Érdemes azért óvatosnak lenni a helyhatósági választások eredményének az extrapolálásával. 2028, a következő parlamenti- és elnökválasztás még nagyon messze van” – fogalmaz lapunk megkeresésére az NKE John Lukacs Intézetének kutatója.

Pénzváltó Nikolett hozzáfűzi: közhely, hogy a helyhatósági választásokon más logikával szavaznak az emberek, mint a kormány vagy az államfő esetében, kevésbé érvényesülnek ideológiai és egyéb identitásképző elemek.

A szakértő szerint azt sem tudni, mit akar Erdoğan:

2028-ban már 74 éves lesz, ráadásul a jelenlegi alkotmány szerint nem is indulhatna el harmadik ciklusért. Korábban pedzegették egy új alkotmány elfogadásának lehetőségét, az 1982-es szükséges reformját pedig az elnök maga is emlegette már. A változtatásokban akár benne lehet a két ciklusos maximum eltörlése, esetleg az is, hogy ne kelljen abszolút többség az első fordulóban, és még sok más – sorolja Pénzváltó.

Igaz, Erdoğan maga is azt mondta, ez lesz az utolsó ciklusa,

de utólag bárhogy magyarázható – akár úgy is, hogy a jelenlegi alkotmánnyal összhangban értette, de ha változna a helyzet, áll a harmadik ciklus elébe.

Más kérdés, hogy egy alkotmánymódosításhoz nincs meg a parlamenti többség, már az előző, a ’17-es előtt sem volt, akkor is erővel kellett átpasszírozni a törvényhozáson, majd a népszavazáson, ez lehet a legnagyobb kérdőjel.

„Ha pedig Erdoğan nem indul, az meg lehet, hogy még nagyobb kérdőjel, hiszen az elnöknek pillanatnyilag nem látszik, ki lehetne az utódja, hiszen az AKP-n belüli karizmatikus figuráktól már megszabadult” – fogalmaz.

Közben az, hogy Ekrem İmamoğlu megint győzni tudott, és megőrizte az isztambuli főpolgármesteri széket, azt is jelenti, hogy potenciális kihívóként jelenik meg Erdoğannal szemben; noha vele szemben is volt és lesz egy sor bizonytalanság, hiszen időközben több eljárás is zajlik ellene. „Nyilván, ha őt eltávolítaná a hatalom abból óriási felzúdulás lenne”, ugyanakkor a lehetséges eltávolítása többeket eltántoríthat a támogatásától, részben ezért nem lett az ellenzék közös elnökjelöltje sem tavaly.

A párt nincs jó állapotban, de nem is nagyságrendekkel rosszabb a helyzetük, mint a 2023-as parlamenti választáson,

mutat rá Pénzváltó: az AKP csaknem ugyanannyi százaléknyi voksot szerzett tavaly, mint most – persze számszerűleg ez mintegy 3 millió szavazattal kevesebb az alacsonyabb részvételi arány miatt, és érdemes hozzátenni, hogy az AKP népszerűsége már egy jó ideje erodálódik, már tavaly is szükségük volt a koalíciós partnerekre az abszolút többséghez a parlamentben. De ez Erdoğan népszerűségét nem feltétlenül érinti – teszi hozzá a szakértő.

Erdoğan egyébként elismerte, hogy hibáztak, s ígéretet tett arra, hogy kijavítják ezeket. Ezt a fajta beismerő retorikát nem szokhattuk meg a török elnöktől – igaz, ilyen egyértelmű vereséggel még nem is kellett szembenézniük.

Valóságos népünnepély lett Erdogan fő riválisa, Ekrem Imamoglu mandátumának megújítási ceremóniája

Forrás: Yasin AKGUL / AFP

A török áfium ellen való orvosság

Amit érezhettek, az a rossz gazdasági helyzet: ezt tartják az AKP-nál is a vereség legfőbb okának, s ha ezen nem tudnak változtatni, Pénzváltó szerint az nem túl biztató esélyeket vetít előre 2028-ra. Erdoğan tett is ennek megfelelően lépéseket, például az unortodox gazdaságpolitika – aminek része volt a mesterségesen lenyomva tartott alapkamat – kapcsán is visszakanyarodott a hagyományoshoz, engedett kamatot emelni; Mehmet Şimşek személyében új, technokrata pénzügyminisztert nevezett ki, és nekiláttak a strukturális reformoknak is.

Azt abszolút nem lehet kizárni, hogy Erdoğan, ha nem bír felülkerekedni a gazdasági problémákon, előhúzza az ellenség-kártyát,

akár Szíria, akár a törökországi kurdok legyenek rajta a lapon; „az elmúlt években számos példa volt erre, és eddig mindig bejött, legalábbis országos szinten a feszültségek élezése” – fogalmaz a szakértő, aki példaként hozza a 2015-17-es éveket, amikor a terrorellenes harc jegyében sújtottak le a kurdokra és nyomultak be Szíriába, illetve nyilvánították terroristának Fethullah Gülen követőit, s a Nyugattal is ekkor romlottak meg a kapcsolatok, emlékeztet.

Mindenesetre a stabilitás ígérete, az erős vezető ígérete bejött.

Előzés jobbról?

Ami új helyzet még, az mindenképpen az iszlamista radikális Újra Jólét Pártja, előretörése, akik duplázni tudták a tavalyi voksarányukat, immár 6,19 százalékra, de mégis ezzel sikerült megszerezniük országos szinten a harmadik helyet – mondja a szakértő.

Ami azért is izgalmas, mert Erdoğan AKP előtti pártja ennek a pártnak az elődképe, az iszlamista Jólét Pártja volt, mielőtt annak alkotmánybírósági betiltása után létre nem hozták az AKP-t.

Ők most viszonylag sok szavazatot vittek el éppen Erdoğanéktól, és őket viszont egyébként egy eléggé erőteljes nyugat-ellenes retorika és Izrael-ellenes retorika és politika jellemzi,

kérdés, tudnak-e jobbról veszélyt jelenteni az AKP-ra – fejtegeti a szakértő. Hozzátehetjük, arra is lehet esély, hogy sikerül megszólítani és visszacsábítani az átpártolt radikális voksolókat, ahogy a Bloombergen írják.

Egyszóval akad itt még tartalék és korántsem csak a Köztársasági Néppárt kezében van a gyeplő. Ráadásul a szavazataik sem feltétlenül számíthatóak át egy az egyben elnök- vagy parlamenti választás során leadott voksokra.

„Most azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy az ellenzéki pártok nem tudtak összefogni és külön jelöltekkel indultak, az ellenzéki szavazótábor összefogott, sok taktikai szavazatot adtak le. A Köztársasági Néppárt pedig – amely le is váltotta a vezetőjét a tavalyi vereség után – úgy tűnik, képes volt megújulni és bővíteni szavazóbázisát”, s meglepetésként is ért sokakat, hogy ennyi voksot kaptak.

A most sikeresen szereplő ellenzéki pártoknak pedig finanszírozási lehetőséget és nagyobb láthatóságot ad a most elnyert pozíciók sora – kérdés, tudnak-e ebből felépíteni valamit 2028-ra.