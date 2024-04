Elon Musk Zelenszkij újabb tervéről: „Ez őrültség”

Nyitókép: Slaven Vlasic / Getty Images for The New York Times

Velős üzenetet osztott meg X-oldalán Elon Musk.

A közösségi portál és a Tesla vezetője azt írta:

Ez őrültség. Az örök háború.”

Ezzel a két tőmondattal David Sacks bejegyzésére reagált. A San Franciscói vállalkozó arról számolt be, hogy az ukrán elnök bejelentette: országa biztonsági megállapodáson dolgozik az Egyesült Államokkal, amely

a következő 10 évre rögzíti a támogatás mértékét.

„A 61 milliárd dollár csak a kezdet volt. A következő két amerikai elnök nem fogja tudni kikapcsolni” – szögezte le Sacks.