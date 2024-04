Egy szigeten vesztek össze németek és franciák

Nyitókép: MTI/AP/Daniel Cole

Cseles módon kívánta megleckéztetni Olaf Scholz kormányát az Alternatíva Németországnak (AfD): csütörtökön benyújtottak egy írásos kérdést, melyben megkérték a német kormányt, hogy „kommentálja az Egyesült Nemzetek Szövetsége Közgyűlésének határozatait, melyekben előírják Franciaországnak, hogy adják vissza Mayotte szigetcsoportját a Comore-szigeteki Uniónak”.

Mayotte 1974-ben, 1976-ban, majd 2009-ben is népszavazással erősítette meg, hogy Franciaországhoz kíván tartozni, nem pedig a Comore-szigetekhez, melyekhez földrajzi értelemben kapcsolódik. Tette ezt annak ellenére, hogy az ENSZ valóban elismeri a Comore-szigetek fennhatóságát Mayotte felett.

A kérdéssel az AfD szándéka az volt, hogy rávilágítson a német kormány állítólagos kettős mércéjére,

mely szerintük abban nyilvánul meg, hogy míg Mayotte esetében elfogadják, hogy a helyi lakosság népszavazással felülírja a nemzetközi jogot, a Krím esetében ezt nem teszik.

Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) legfontosabb politikusa, volt vezetője és többszörös elnökjelöltje ugyanakkor megszólítatlanul is érintve érezte magát az AfD akciójában – számol be az Euractiv. Német kollégáinak azt javasolta, „rendkívül esetlen” összehasonlítások felállítása helyett „inkább foglalkozzanak Németország problémáival”. Felajánlotta azt is, hogy szükség esetén az Identitás és Demokrácia frakció keretein belül szívesen tart „néhány geopolitikaórát”, és elmagyarázza nekik, hogy „miért fejezték ki a mayotte-iak már háromszor abbéli igényüket, hogy franciák legyenek”.

Matthias Moosdorf AfD-szóvivő teljes megdöbbenéssel fogadta, hogy Le Pen beszólt nekik, állításuk szerint „itt senki sem feltételezte volna, hogy ez megsérti az RN-t”.

A két jobboldali formáció nem először zörrent össze.

Januárban Le Pen elhatárolódott az AfD azon kiszivárgott javaslatától, hogy „remigráció” címszó alatt a német társadalomba állításuk szerint beilleszkedni képtelen német állampolgárokat is kiutasítsanak az országból.