Brutális migránsbűncslekmények rázzák meg a nyugat-európai országokat

A kiskorú lányok kiemelt célpontjai a migránsoknak

Franciaországban is elszaporodtak azok az esetek, amikor illegális bevándorlók támadnak rá fiatal lányokra, az esetek többségében szexuális indíttatásból. De pár hete „csak”

azért vertek agyon egy 14 éves lányt, mert nem tetszett nekik az öltözködése, mivel szerintük az sértette az iszlám előírásokat.

A támadások, ha nem is járnak minden esetben halálos sérülésekkel, egy életre megnyomorítják az áldozatokat, sokszor testileg, és lelkileg egyaránt.

Amikor a 12 éves francia kislányt, Lolát megerőszakolta és meggyilkolta egy algériai migráns Párizsban, a történetet kezdetben figyelmen kívül hagyta a mainstream sajtó. Aztán a felháborodás olyan nagy lett, hogy a történet végül nemzetközi figyelmet kapott.

Az Loláéhoz hasonló eseteket azonban a mainstream médiában továbbra is leginkább az elhallgatás övezi, mint ahogy a 9 éves svéd kislány, Luna esetét is. Ő is egyike az európai baloldal nyitott határok politikájának közvetett áldozatainak:

a lányt az iskolából hazafelé vezető úton támadta meg egy 13-15 éves – a hatóságok nem tudták pontosan megállapítani a korát – etiópiai fiatal

akinek családja ideiglenes menedékjoggal tartózkodott az országban. A pontos történtek máig nem tisztázottak, de a kislányra egy közeli erdőben találtak rá meztelenül a saját cipőfűzőjével a nyaka körül, és az is biztos, hogy a másik cipőfűzővel a támadója egy fához kötözte. Az orvosoknak sikerült életben tartaniuk a lányt, de

az oxigénhiány okozta katasztrofális agykárosodástól nem tudták megmenteni.

Az egykor életvidám kislány jelenleg saját testébe van zárva, teljesen lebénult és nem tud beszélni. Hónapokig tartó rehabilitáció után is az egyetlen szó, amelyet kitudott mondani annyi volt, „anya”.

A családtagok beszámolói szerint Luna azonban továbbra is képes félelmet, szorongást ész szomorúságot kifejezni, Luna időnként „vigasztalhatatlan, szomorú és zaklatott”. A család úgy véli, hogy emlékszik arra, mi történt vele az erdőben. Az állapota miatt rendszeresen epilepszia elleni gyógyszert kell szednie.

A támadoról „természetesen” bebizonyították, hogy, „súlyos mentális zavarban szenved”, ezért „igazságügyi pszichiátriai kezelésre” ítélték.

Az elkövetőt korábban több iskolából is kirúgták viselkedése miatt, többek között zaklatta az lány iskolatársait, szadista, fojtogatást tartalmazó pornófilmeket nézett az iskolai számítógépeken.