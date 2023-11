Forrong a migránsbűnözés miatt Nyugat-Európa, a mainstream sajtó közben szándékosan titkolja az elkövetők származását

A 2020-ban meggyilkolt francia történelemtanár, Samuel Paty ügyében pedig most került bíróság elé hat tinédzser. Egyikük hamisan azt a tanúvallomást tette, hogy Paty a Mohamed-karikatúrák felmutatása előtt kiküldte a tanteremből a muszlim diákokat, a másik öt pedig segített a csecsen gyilkosnak megfigyelni Patyt, hogy a rajtaütés sikerrel járjon. A CTV News szerint a tinédzsereket „koruk miatt nem szabad beazonosítani, így a bíróságra is úgy léptek be, hogy arcukat pulóverrel takarták el.”