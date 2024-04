Blöfföltek az ukránok, az amerikai elemzők buktatták le őket

Fotó: Handout/Useucom/AFP

Ugyan ukrán biztonsági források arról számoltak be, hogy péntekre hajnalban négy oroszországi légibázis ellen is támadást hajtott végre Ukrajna és több orosz katonai repülőgép is megsemmisült, az Institute for the Study of War (ISW) amerikai védelmi elemzőintézet gyorsan rámutatott a jelentésében, hogy erre semmilyen bizonyítékot nem találtak.

Az első hírek szerint tehát az alábbi négy légibázist érte támadás: a Morozovszki légibázison hat repülőgép semmisült meg, 20 ember meghalt; az Engels-2 légibázison három Tu-95MSZ stratégiai bombázó szenvedett jelentős károkat, itt 7 ember halt meg; a Jejszki légibázison két Szu-25-ös semmisült meg teljesen és 4 ember hunyt el; a Kurszki légibázisról pedig egyelőre nincs információ.

A geolokalizált felvételek tanúsága szerint több robbanás is történt, de

az ISW arra vonatkozóan egyáltalán nem talált megerősítést, hogy az ukránok orosz harci repülőgépeket semmisítettek volna meg

– írja a beszámoló, azt azonban megjegyzik eddig egyszerre csak egy légibázist támadtak az ukránok, így mindenképpen figyelemfelkeltő a fejlődés.