Nyitókép: SIMON WOHLFAHRT / AFP

„Bontsuk ketté a problémát, az egyik jelenség a rohadt komcsi diktátor, aki a rendőreivel betört egy magánrendezvényre. A másik a szólásszabadság felkent Soros-papjai, akik a még létező konferencia halálát ünnepelték, persze csak és kizárólag a szólásszabadság jegyében. A brüsszeli kommunista kiáltvány, a Politico legalább tíz perccel korábban megírta, mint ahogy az megtörtént, hogy rendőrök törtek be a rendezvényre, és véget vetettek az egésznek. Hogy honnan tudták tíz perccel korábban? Talán mert Soros irányítja a brüsszeli rendőrséget és a Politicót is? Ha csak úgy nem. Tehát választott, sehol be nem tiltott politikai pártok politikusainak, valamint politikai vezetők konferenciáját betiltani legutóbb a brezsnyevi diktatúrában volt szokás, na jó meg talán Észak-Koreában ma is van ennek divatja. Brüsszelben ezzel utolérték a kommunista koreai diktátort. Ezentúl a diktatúra új szimbóluma Brüsszel kerületi polgármestere, a belga Emir Kir lesz, a koreai diktátor meg elbújhat mögötte szégyenében.

A másik probléma valójában nem is probléma, mert azt már megszokhattuk, hogy Gyurinak (Soros) az jelenti a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, amikor neki mindent szabad, de az ellenfeleknek kuss a nevük. Szóval ez a probléma is kipipálva, semmi ok az aggodalomra, csak a hétköznapi kommunista elitizmus Soros-módra.

Nem pánikolni kell emiatt, hanem tanulni tőlük: bármely rendezvényt be lehet tiltani úgy, hogy azt mondjuk, közösség elleni izgatás. Melyik tüntetés nem az? Minden tüntetés valaki ellen van, tehát közösség elleni izgatás. Na, persze, Elvtársak, ha ezt mondjuk egy jobboldali polgármester vagy kormány művelné, akkor ez azonnal a szólásszabadság, a sajtószabadság és minden más ellehetetlenítése is lenne, és akkor rinyálnának Sorosék, no meg az ő zsebre tett propagandistái.”