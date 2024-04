Nyitókép forrása: Sporter Youtube-oldala

„Végleg elmúltak a régi idők, és nem is térnek már vissza. Törődj bele, hogy szekuláris világban élünk, és a mai modern életünkben ez nem is lehetne másként. Biztos sokszor hallottad már ezt a szöveget, ha egyetértesz vele, ha nem. És te is elhitted, ugye?

Csakhogy a keresztényellenes és a szekuláris nem ugyanazt jelenti, márpedig

a nyugati világban a szekularizáció csupán addig fontos, amíg a kereszténységet kell háttérbe szorítani, amíg a keresztény hagyományokat kell megtagadni.

Ha az iszlámról van szó, akkor dehogyis van itt szekularizáció, kérem, akkor diverzitás van, meg befogadás, meg sokféleség, meg az összes ilyen cukrozott nyálas woke ömlengés. Mindenekelőtt nézzük meg együtt a fenti videót, hogy mindenki hangulatba jöjjön! Én már láttam, de nem gond, megnézem újra, mert nem lehet betelni ezzel a paradigmaváltó eseménnyel, hogy a progresszív Nyugat mégiscsak milyen elfogadó a mély vallásossággal. Ez bizony az, aminek látszik.

A müezzin hív imára az Anfield Roadon, a Liverpool stadionjában, amit Jürgen Klopp, a csapat menedzsere, a diverzitás befogadásának csodálatos gesztusaként osztott meg.

Micsoda kontrasztban van ez azzal, hogy Neymart néhány éve félmillió euróval fizették le a Paris Saint Germainnél, hogy ne beszéljen nyilvánosan Krisztusról és a keresztény hitéről!”

