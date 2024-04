A magyarországinál alacsonyabb bérek és nagyobb infláció – ennyit a „bezzeg Romániáról"

Romániában egyébként, az Economedia portál beszámolója szerint, a legmagasabb fizetések az informatikai szolgáltatási szektorban vannak (11297 lej), a ruházati gyártási dolgozók viszont ennek kevesebb mint negyedét (2729 lejt) kapnak kézhez havonta.

Ahogy eddig is, úgy most is Bukaresten lehet a legjobban fizető állásokat találni, a Salesforce fejlesztők például 4500 és 5000 euró, az információbiztonsági elemzők és a Linux-rendszermérnökök 3000-3500, illetve 2000 és 4000 euró közötti összegeket vihetnek haza. Temesváron a szoftverfejlesztési és üzemeltetési mérnökök járnak a legjobban (2690–2975 euró között), őket követik az ipari villanyszerelők és a létesítményi projektmenedzserek (2400 euró fölött) Kolozsváron Java-fejlesztőket átlag 2500 euróért keresnek, Brassóban a SAP (vállalatirányítási szoftverrendszer) elemzőknek 3000 és 3200 euró közötti fizetést kínálnak.

A nettó átlagbérek viszont e településeken sem érik el a magyarországi szintet.

