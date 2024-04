Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Concetta Rizzo

„Ha zavar, hogy állandóan »migránsozunk«, akkor ez a poszt most kifejezetten neked szól. Tudod, engem is zavar. Egyszerűen fáj átélni, hogy az európai társadalom intellektuális színvonalát milyen gyorsan sikerült lerohasztani. Már azt a legalapvetőbb tézist sem sikerül megérteni, hogy a saját territóriumunkat meg kell védeni, pedig ezt még a kutya is tudja.

Zavar, hogy egyébként sok esetben jól kvalifikált polgártársak nem hajlandóak felfogni, hogy a no-go zónák növekvő száma, az erősödő terrorveszély és a közbiztonság felborulása összefüggésben van az eszetlenül ide szervezett afrikai tömegekkel. Tudjátok, az egész határvédelem kérdése egy normális világban egy szerda reggeli fél perces hírnek kellene lennie, hogy »a kormány kiépíti a határkerítést, a menedékkérelmeket pedig az EU területén kívül bíráljuk el.« Egyszerűen ez lenne az egyetlen ésszerű, józan megoldás.

Csak az a baj, hogy Európában a főellenség már belülről manipulál és szervezkedik. Így a józan ész nem elég, mivel Európa félművelt, haladásra vágyódó fele isteni mannaként fogad magába minden természetellenes ostobaságot, ha az a megfelelő médiumokból csöpög a fülükbe.

Így maradnak az Orbán és Morawieczki féle szabadságharcosok, akik a századik pofon után is hetvenhétszer hétszer hajlandóak elmondani a nyilvánvalót és küzdenek azért, hogy megőrizzék Európát európainak.”