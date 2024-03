„Nem akarok senkit megijeszteni, de...” – Orbán Viktornak üzent Donald Tusk a háború kapcsán

Fotó: Christoph Soeder / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Donald Tusk interjút adott az olasz La Repubblica lapnak, amelyben szóba került Orbán Viktor is. A lengyel kormányfő elmondta: „nem akarok senkit megijeszteni, de a háború már nem a múlt fogalma”. Tusk nem zár ki semmit, szerinte bármilyen fogarókönyv lehetséges, ahogy arról is beszélt: 1945 óta nem volt olyan helyzet a kontinensen, mint most.

Ha nem tudjuk elegendő felszereléssel és lőszerrel támogatni Ukrajnát, ha Ukrajna veszít, Európában senki sem érezheti magát biztonságban”

– mondta, majd Magyarország békepárti álláspontját kritizálva hozzátette:

Azt hiszem, találok néhány érvet, hogy meggyőzzem Orbánt, jobban együtt kell működnie Ukrajna támogatásában.”

