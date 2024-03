Mit kíván az amerikai nemzet? De tényleg, pontosan mit kíván?

„A Külügyminisztériumban nem politizálunk. Itt szakpolitikával foglalkozunk” – mondja az a nagykövet, akinél pontosabban egyetlen elődje sem ismerte még ki Magyarország politikai térképét, akinél célzottabban még soha nagykövet nem állt össze minden létező ügyben az őt fogadó kormány ellenfeleivel, s közben azt mondja, nyíltan kommunikál, és az őszinte párbeszédet hiányolja. Volna megoldási javaslatom. Ha pártatlanságot kérnek a magyar kormánytól, akkor legyenek maguk is pártatlanok. Ha párbeszédkészséget az amerikaiak biztonsági aggályairól, akkor mutassanak a magyar aggályok iránt nyitottságot. Ha átláthatóságot, akkor legyenek az ő döntéseik is átláthatók. Ha pedig demokráciát, akkor tartsák legalább annyira tiszteletben a magyar kereszténydemokráciát, amennyire a japán egypártrendszert és a kongói banánköztársaságot. De még jobb ötletem is van.

David Pressman lapunk főszerkesztőjének két éve ígért interjút, amire még mindig nem volt módja időt szakítani – ahogy egyetlen kritikus kérdéseket feltevő újságíró egyetlen interjújára sem.

Tisztelettel kérjük, találjon erre időt, s mutasson jó példát a magyar kormánynak a kritikus kérdésekkel való bánásmódban. Addig nehezen tudunk hozzá máshogy állni, mint annak a régi bölcsességnek mentén, amit a meseszép Kaliforniában élve még tiniként megtanultam: „How do you know a Californian is being fake?” „Their lips are moving.”