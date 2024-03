Megszavazták az olaszok: katonai misszót indítanak a háborús övezetbe

A kormánykoalíció és az ellenzék is megszavazta kedden Olaszország részvételét a vörös-tengeri katonai misszióban, amely a kereskedelmi hajózást kívánja megvédeni a húszi lázadók Jemenből kiinduló támadásaitól. A római parlament felső- és alsóházában is többségi támogatást kapott az Európai Unió biztonsági műveletében való részvétel. A kormánypátok mellett az ellenzéki Demokrata Párt (PD) és az Öt Csillag Mozgalom (M5S) is igennel szavazott. Tartózkodási jogukkal egyedül a Zöldek és a Baloldal Szövetsége (AVS) szenátorai és képviselői éltek.

Az olasz parlament felhatalmazást adott a Gázai övezet civil lakosságát segítő humanitárius misszióban való részvételre, valamint az Európai Unió ukrajnai tanácsadó missziójának (EUAM) támogatására is.

A külügyminiszter, Antonio Tajani hangsúlyozta, hogy az Aspides (Pajzsok) nevű vörös-tengeri misszióban részt vevő olasz hadihajók kizárólag védelmi feladatokat látnak el, és semmilyen megelőző akcióban nem vesznek részt. Az olasz diplomácia vezetője kiemelte, hogy az EU biztonsági művelete "nem irányul senki ellen, a hajózás szabadságát és védelmét szolgálja". Hozzátette, hogy olasz katonák nem vesznek részt esetleges szárazföldi beavatkozásban sem.

Olaszország kezdettől fogva részt vesz a misszióban: a Caio Duilio nevű romboló március 3-án lelőtt egy feléje tartó drónt a Vörös-tengeren, ahol a jemeni húszi lázadók gyakran támadnak hajókat. A húszik november óta a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben olyan hajókat vesznek célba, amelyek szerintük Izraelhez kötődnek, „szolidaritásból a Gázai övezetben élő palesztinokkal”. Támadásaik miatt számos hajótulajdonos kénytelen volt felfüggeszteni az áthaladást ezen a területen, ahol a világkereskedelem 12 százaléka zajlik.

