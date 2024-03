Megőrülnek a berlini császári palota újjáépítésétől a progresszívek

Berlin kellős közepén, a rendszerváltás óta eltelt időben hosszas viták és építkezések után újra áll az egykori német császárok palotája. Igaz, pontosabban a külső homlokzat nagy részét építették vissza, a belső, modern terekben pedig a Humboldt Forum nevű, elsősorban a nagyvilág történelmét kultúráit bemutatni kívánó múzeum nyílt meg 2021-ben.

A császári palota visszaépítése a német főváros közepén több évtizednyi kultúrharcos vitákat váltott ki.

A palotát a 2. világháború utolsó időszakában súlyos bombatámadások érték, a Kelet-Németországban és Kelet-Berlinben berendezkedő kommunista államhatalom pedig úgy döntött: inkább eltörli a föld felszínéről az egykori porosz és német birodalmi uralkodók lakhelyét. Berlin közepén, a Spree folyó szigetén ezzel egy hatalmas üres terület maradt, ahová aztán a hetvenes években felhúzták az NDK Köztársasági Palotáját, a kommunista állam reprezentatív, modernista épületét.

A német újraegyesítés után viszont megindultak a viták, mi legyen a mindenkori porosz és német állam központi jelentőségű helyszínével. Egyesek a császári palota visszaépítését szorgalmazták, mások viszont a leghatározottabban tiltakoztak az ötlet ellen. Végül azonban a restauráció hívei győztek. 2009-ben lebontották az NDK államhatalmának épületét, és megkezdődött a császári palota visszaépítése.

A végső tervek alapján csak a külső, historikus homlokzat épült fel a régi formájában,

míg a falakon belül modern épület született, amelyben a Humboldt Forum nevű intézmény ünnepelné a világ történelmét és kultúráinak sokszínűségét. Az épület elkészült, a kiállítás pedig 2021-ben meg is nyílt.

A kultúrharcos viták viszont azóta sem álltak le. Most két német tudós az ellen tiltakozik erélyesen, hogy a császári palota kupolájára az eredeti kinézetnek megfelelően visszakerülnének az ószövetségi próféták szobrai is.

Jürgen Zimmerer és Philipp Oswalt véleménye szerint

a császári palotát most „jobboldali radikálisok adományaiból” építik tovább a „keresztény Nyugat újjobboldali szimbólumává”.

Ezt abból vezetik le, hogy a palota kupolája köré visszakerülnek az ismét elkészült ószövetségi prófétaszobrok, köztük Dánielé is.

A német tudósok fájlalják, hogy a próféták szobrai felerősítik a kupola „keresztény szimbolikáját”, és ezzel figyelmen kívül hagyják az épületben berendezett Humboldt Forumban bemutatott további vallásokat, és a nyugati univerzalizmus igényével lépnek fel.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy már 2017-ben nagy viták voltak arról, hogy miért került vissza a kereszt a kupola tetejére és egy bibliai felirat a kupola köré – ahogy az korábban is kinézett. Ezek azonban az ellenkező hangok ellenére ismét megvalósultak.

A német tudósok szerint most már abból kell kiindulni, hogy az egykori palotát a „fundamentalista kereszténységnek vetik alá, ami korunk iszlamofób tendenciáit tükrözi”. Úgy látják, a palota visszaépítése és annak keresztény szimbólumainak újbóli elhelyezése a mai német köztársaság „konzervatív fordulata” történik meg;

ám ez „veszélyes a világra nyitott Németországra, mert népies felhangjai vannak, miszerint a keresztények és a keresztények nem egyenrangúak”.

Szó szerint így érvelnek a cikket író német tudósok.

Az ügyben megszólalt Namíbia helyettes minisztere, egyben herero törzsi aktivista, Esther Muinjangue is, aki szerint „felfoghatatlan és cinikus”, hogy a kritikák ellenére továbbra is egy „keresztény-porosz” épület születik újjá, miközben a hererók népirtásáért a német kormány nem fizet kártérítést.

A cikkszerzők szerint mostanra az is kiderült, hogy a palota visszaépítését támogató egyesületben jobboldali radikális politikusok, az AfD támogatói is részt vesznek, és tőlük senki nem határolódott el. Philipp Oswalt és Jürgen Zimmerer szerint elfogadhatatlan, hogy nem lépnek fel az ilyen tendenciák ellen, és „az eddig is vitatott újjáépítést tovább radikalizálják” a szimbólumokkal.