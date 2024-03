Kőkemény kritikát kaptak a V4 erejében kételkedők

Nyitókép: AFP/Michal Cizek

Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, az ANO elnöke új podcastjában a megosztott V4-ekről beszélt annak kapcsán, hogy a csehek és a lengyelek fegyverszállítással próbálják segíteni Ukrajnát, Magyarország és Szlovákia viszont nem hajlandó katonai eszközöket átadni – írja a Mladá Fronta Dnes.

Itt volt a V4, eljött Orbán és Fico, szabad, demokratikus választásokon nyertes kormányfők, tárgyaltak Fialával és Tuskkal. Egyértelműen egyetértettek abban, hogy Putyin az agresszor, Ukrajnának pedig segíteni kell, csak a segítség formájában különböztek, ez minden

– foglalta össze Babis, aki üzent a cseh kormányfőnek is, hiszen azt mondta: miután Fiala lerombolta a magyarokkal való kapcsolatokat, most szétveri a Szlovákokkal kötött szövetséget is.