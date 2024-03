Forbes: Évekig is eltarthat, amíg pótolni tudják Ukrajnában az oroszok által kilőtt Patriot-rakétarendszereket

Nyitókép: Bernd von Jutrczenka / DPA / AFP

Jó napja volt volt annak az orosz drónkezelőnek, aki szombaton a kelet-ukrajnai Pokrovsk környékén bukkant rá egy ukrán konvojra, amelyben úgy tűnik, két Patriot-üteg is volt. Nem sokkal később az Iszkander-M komplexum egyik rakétája csapódott be ukrán eszközökbe, így szinte biztos, hogy a Patriot-rakétarendszerek, és kezelőszemélyzetük is odaveszett a Forbes szerint.

Ez pedig két dolog miatt érinti meglehetősen érzékenyen az ukránokat. Az egyik: a Patriot-rakétákkal csak az elmúlt hónapban vagy egy tucat orosz vadászgépet likvidáltak az ukránok, így ezek a rakéták nélkülözhetetlennek bizonyulnak az ukrán légvédelemben. A gond az, hogy nem bővelkednek ellátmányban: a légierő irányítása alatt álló légvédelmi egységek mindössze három Patriot-üteggel rendelkeznek – valószínűleg radarokkal és négy-nyolc rakétaindítóval –, valamint négy tartalék rakétaindítóval. Ebből két üteg és két tartalék rakétaindító Németországból érkezett; az Egyesült Államok egy üteget adományozott; Hollandia két rakétaindítót adományozott.

A másik dolog, ami miatt az ukránoknak ez fájdalmas veszteség az az, hogy az amerikai Raytheon cég a Patriot-alkatrészek egyedüli gyártója. „Ukrajna vagy valamelyik szövetségese beállhatna a sorba, hogy hordozórakétákat vásároljon az oroszok által most megsemmisített helyett, de ez a vásárlás hónapokig, ha nem évekig tarthat” – áll a cikkben.