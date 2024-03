Kitiltják a 14 éven aluliakat a közösségi médiából Floridában

Nyitókép: Rawpixel

Ron DeSantis, Florida kormányzója aláírta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a 14 évnél fiatalabbak számára a közösségi médiához való csatlakozást, illetve szülői beleegyezéshez kötné a bármely ilyen jellegű platformon való részvételt – írja az NBC News.

A HB3 nevű törvényjavaslat azt is tartalmazza, hogy a közösségimédia-vállalatoknak törölniük kell a 14 év alattiak már meglévő fiókjait, az ezt elmulasztó cégeket pedig akár perelni is lehet, minden egyes jogsértés miatt ötvenezer dollárig terjedő kártérítéssel. A kiskorúaknak ezenkívül akár tízezer dollár kártérítést is meg lehetne ítélni.

Végső soron megpróbálunk segíteni a szülőknek eligazodni a gyereknevelés nagyon nehéz terepén, ezért nagyra értékelem a törvényjavaslat létrejöttébe befektetett munkát”

– mondta DeSantis a tervezet aláírási ceremóniáján.

A HB3, amely a tervek szerint 2025 januárjában lép hatályba, a közösségi média szabályozására irányuló egyéb erőfeszítésekkel párhuzamosan egyre nagyobb teret kap az Egyesült Államokban,

mivel egyes szülők aggódnak amiatt, hogy a platformok nem tesznek eleget azért, hogy a gyerekeik biztonságban legyenek az interneten.

Decemberben például több mint 200 szervezet levélben sürgette a szenátus többségi vezetőjét, Chuck Schumert, hogy írjon ki szavazást a Kids Online Safety Act (KOSA) törvényről, amelynek nyomán felelősségre vonhatóvá válnának az olyan alkalmazások és online platformok, amelyek a kiskorúak mentális egészségét negatívan befolyásoló tartalmakat kínálnak. Januárban pedig a TikTok, az X és a Meta vezérigazgatói tettek rá ígéretet, hogy „megerősítik a gyermekek biztonsága iránti elkötelezettségüket”.

Több olyan államot viszont, amelyek hasonló törvényeket hoztak a tinédzserek közösségimédia-használatának korlátozására (többek között Ohio és Arkansas), megtámadta a NetChoice LLC, azaz a közösségi médiaplatformok koalíciója, amelynek többek között a Meta, a Google és az X is tagja.

A floridai jogszabály eredeti verziója egyébként még szigorúbb lett volna, mert 16 éves korig tiltotta volna a közösségimédia-használatot, ez Ron DeSantis vétója után módosult úgy, hogy 14 éves és 16 éves kor között mindezt szülői hozzájáruláshoz kötik. A törvényt várhatóan jogi támadások is érik majd, mivel egyes állítások szerint sérti az első alkotmánykiegészítést.