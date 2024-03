Épül a várpalotai lőszergyár román konkurenciája

A Bizottság két nappal korábban jelentette be, hogy 500 millió eurót különít el a lőszergyártás felgyorsítására és az EU védelmi ipara megerősítésére. Mindezt a lőszergyártás támogatásáról szóló törvény (ASAP) értelmében, amely lehetővé teszi az európai védelmi ipar számára, hogy 2025 végére évi 2 millió lövedékre növelje lőszergyártási kapacitását. A Bizottság rekordidő alatt befejezte az ASAP-rendelet szerinti értékelést, és 31 projektet választott ki, amelyek öt területet fednek le:

robbanóanyagok, lőpor, lövedékek, rakéták, valamint tesztelési és felújítási tanúsítás.

Az ASAP a lőszerhéjgyártás szűk keresztmetszetét képező lőporokra és robbanóanyagokra összpontosít, és a program mintegy háromnegyedét ezekre fordítja, mivel az éves termelési kapacitást több mint 10 ezer tonna lőporral és több mint 4 300 tonna robbanóanyaggal növelő projekteket támogat.

A román projektet a német Rheinmetall cég és a ROMARM, a Gazdasági Minisztérium cége nyújtotta be. Az uniós 31 projekt finanszírozási szerződését, köztük a románt is, májusban írhatják alá. Radu Oprea gazdasági miniszter, akinek fennhatósága alá tartozik a 16 állami lőszer- és fegyvergyárat tömörítő ROMARM cég, csütörtökön kijelentette, hogy a Rheinmetall cég képviselői már megérkeztek Romániába.

A román haderőfejlesztés alapját a 2021-es Katonai Stratégia fekteti le, de mivel ez a szomszédunkban zajló háború kezdete előtt íródott, ezért a bukaresti vezetés a térségben tapasztalható növekvő veszélyek miatt meg akarja növelni saját hadseregét. Angel Tilvar román védelmi miniszter január 5-én kijelentette, hogy 20 ezer fővel szeretné növelni a fegyveres erők létszámát:

„A román hadsereg létszámát 80 ezerről 100 ezerre szeretnénk növelni, tekintettel a határainkon zajló bonyolult fejleményekre. De ez függ a költségvetéstől és a képességeinktől is”.

Tilvar szerint a változtatások és a létszámbővítés oka az orosz-ukrán háború és a térségben egyre erősödő fenyegetés. Ezzel párhuzamosan azonban a román fegyveres erők létszámvesztést és létszámhiányt tapasztalnak az elbocsátások, valamint a fiatalok aktív toborzása miatt. Ez súlyosan meggyengítette a hadsereg azon képességét, hogy megfelelően reagáljon a potenciális fenyegetésekre. A miniszter szerint 2023-ban a román fegyveres erők létszáma mindössze 72 037 fő volt a 80 000 fős állományból.

A Globalfirepower szakportál ugyanakkor azt állítja, hogy Romániában jelenleg csak 67 ezer aktív katona van, és 50 ezer áll tartalékban, de ezeket az adatokat hivatalosan nem erősítették meg.

A fegyveres erők létszámhiányával kapcsolatos problémák megoldására a román honvédelmi minisztérium számos döntést hozott. Különösen a tiszti és altisztképzési felsőoktatási intézményekbe való felvételt egyszerűsítették a felvételi vizsgák megszüntetésével. Románia emellett 12 százalékkal 2,24 milliárd dollárra növelte fegyveres erői finanszírozását a tavalyi költségvetéshez képest. Az új költségvetés növeli a fizetéseket és fellendíti a fegyveres erők felépítését. A román kormány amellett, hogy önerőből erősíti az ország védelmi képességeit, a szövetséges kontingens bevonzásán is dolgozik. Szomszédunk 2022 óta a GDP-jének a 2,5 százalékát költi védelmi célokra, amiből nem csak katonai felszereléseket szerez be, hanem – a nemzetközi partnerségek révén – saját védelmi ipara modernizálására is törekszik.