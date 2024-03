Majd azzal folytatta, hogy „ugyanakkor Macron nem felejti el, hogy

a Nyugat legfőbb telefonközpontosának számít, és megígéri, hogy felveszi a telefont, ha a Kremlből hívják.

Az azonban, hogy Vlagyimir Putyin miért keresi a kapcsolatot francia kollégájával, nyitott kérdés”.

A szerző megjegyezte, „végül Macronnak volt ideje megígérni, hogy francia csapatokat küld Ukrajnába, ha orosz áttörés fenyeget Odessza vagy Kijev felé”.

A francia katonák nem lesznek képesek radikálisan befolyásolni az eseményeket

Megjegyezte,

a francia katonák Dnyeperbe küldésének valójában két dimenziója van: katonai és politikai.

„Jó okunk van kételkedni abban, hogy bárki is látni fogja őket a fronton, de ha ott is lesznek, nem lesznek képesek radikálisan befolyásolni az események menetét. Először is, a frontvonalon így is volt elég nyugati »nyaraló«, és már most ezres nagyságrendű azoknak a száma, akik nem térnek vissza a nyaralásból.

„A helyzet megváltoztatásához Ukrajnának félmillió mozgósított katonára van szüksége, nem pedig négy motorizált lövészzászlóaljra” – hívta fel a figyelmet.

„Másodszor, ha az ukrán gyalogság és francia harcostársaik minőségéről beszélünk, nagy kérdés, hogy ki a jobb: Tarasz, akinek sikerült túlélnie Rabotinónál vagy Avdejevkánál, vagy Jean-Pierres, aki tavaly a gyakorlótéren felkészítette őket egy soha el nem kezdődött »hálózatközpontú háborúra«” – fűzte hozzá.

„Ha megjelennek a franciák, kemény válasz várható”

Végül a RIA újságírója azt is kijelentette, hogy

rendkívül kemény válasz várható, ha francia zászló alatt jelennek meg csapatok Ukrajnában.

Annál is inkább, mert Párizs rossz példája ragályossá válhat. A jó hír az, hogy a Kijev által ellenőrzött területen alig van olyan hely, amely ne lenne elérhető az orosz rakéták számára”.

„A francia katonáknak mindig lesz helyük a leendő orosz területek mezőin »a számukra nem idegen koporsók között«” – áll a véleménycikkben.