2022 októberében félelmetes közelségbe került az atomháború a Fehér Ház szerint

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

***

A New York Times cikke szerint 2022 októberében valós veszélye volt egy Ukrajna elleni orosz atomcsapásnak, amiről a CIA értesítette is Joe Biden-t. Antony J. Blinken külügyminiszter erre válaszul felhívta orosz kollégáját, ahogyan Lloyd J. Austin védelmi miniszter és Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó is megtette ugyanezt az azonos pozíciókat betöltő orosz kollégájukkal. Ezzel párhuzamosan Olaf Scholz Pekingbe utazott, hogy tájékoztassa Hszi Csin-pinget a hírszerzési információkról. A német kancellár arra ösztönözte a kínai elnököt, hogy figyelmeztesse Oroszországot:

az ukrajnai konfliktusban nincs helye nukleáris fegyverek alkalmazásának.

A kínai elnök a nyilvános nyilatkozatát megtette, azonban arról azóta sem lehet tudni semmit, hogy magánúton egyeztetett-e az orosz elnökkel. Biden eközben üzenetet küldött Putyinnak, hogy sürgősen tető alá kell hozniuk egy küldöttgyűlést a két ország között.

A nukleáris fegyver bevetésének egyértelmű következményei lennének

Putyin Szergej Nariskint, az orosz külföldi hírszerző szolgálat vezetőjét küldte, Biden William J. Burns-t, a CIA igazgatóját és az Egyesült Államok korábbi oroszországi nagykövetét választotta. A cikk szerint míg Burns azért érkezett, hogy figyelmeztesse Oroszországot, mi vár rájuk ha atomfegyvert vetnek be, addig Nariskin inkább azt hitte, hogy a CIA igazgatóját azért küldték, hogy tárgyaljon a háborút lezáró fegyverszüneti megállapodásról. Nariskin jelezte Burnsnek, hogy minden ilyen tárgyalást azzal a megállapodással kell kezdeni, hogy Oroszország megtarthat minden olyan területet, amely jelenleg az ellenőrzése alatt áll.

Világossá tettem, hogy Oroszország számára egyértelmű következményekkel járna, ha nukleáris fegyvert vetnének be”

– emlékezett vissza később Burns a találkozóra, majd így folytatta: „Nariskin megesküdött, hogy megértette, és hogy Putyin nem szándékozik nukleáris fegyvert bevetni”.