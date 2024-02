Újít a Coca-Cola, jön a fűszeres-málnás íz

Változik a világ, és ezzel változnak a fogyasztói szokások is, ami a Coca-Colát is lépésre kényszerítette a CNN szerint: konkurenciához átpártolt fogyasztóik visszaszerzése érdekében új állandó ízként jelentették be az amerikai és kanadai piacon a Coke Spiced verziót, az új üdítőben

hagyományos kóla ízét málnával és fűszerekkel keverik.

Hozzátették azt is, hogy teljes cukortartalmú és cukormentes változatban is kapható lesz.

A Coca-Cola ritkán illeszt be új, állandó ízeket a kínálatába, erre példa a Cherry és a vaníliás kóla. A cég azonban belátta, hogy a mai fiatalok merészebb, erőteljesebb ízekre vágynak, valamint szeretnek új dolgokat kipróbálni.

A hagyományos kóla, a Coca-Cola Zero Sugar és a diétás kóla eladásai mindössze 1 százalékkal nőttek 2022-ben Észak-Amerikában, míg a bubis üdítők és gyümölcslevek értékesítése 3 százalékkal. Más régiókban a hagyományos kóla eladásának növekedését a víz, a tea, a sportitalok és a kávé is megelőzte.

Nyitókép: Pixabay