„A müncheni találkozó jelentőségét jól mutatja, hogy a világ vezetői, úgymint Kamala Harris amerikai alelnök, Antony Blinken amerikai külügyminiszter vagy épp Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök, Olaf Scholz német kancellár, és Radosław Sikorski régi-új lengyel külügyminiszter is személyesen tette tiszteletét. Persze a világot a háttérben mozgató gazdasági és álcivil hálózat is nagy számban és a legjelentősebb vezetőiket felvonultatva jelent meg a konferencián.

Idén már Soros György nem jött el erre Münchenbe, viszont fia, Alexander Soros fontos találkozókat folytatott Münchenben. Alexander találkozott többek Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel, sőt, egy kerekasztal-beszélgetésen is részt vett, amelyet a szintén az Open Society által támogatott German Marshall Fund szervezett Ukrajna jövőjéről. De hogy milyen magas szinten képviseltette még ezen felül magát a globalista baloldal, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy micsoda vezérkarral vonult fel erre a háromnapos konferenciára. A Soros-alapítvány több vezetője is jelen volt: Mark Malloch Brown, az Open Society Foundation elnöke, Laura Silber külügyi elnökhelyettes, Sandra Breka, a berlini iroda igazgatóhelyettese is a résztvevők közt volt. De jelen volt Heather A. Conley, a German Marshall Fund elnöke is. És a Magyarországról folyton cifrákat mondó Freedom House vezetője, Michael J. Abramowitz, valamint a National Endowment for Democracy elnöke is jelen volt a konferencián.

No, de hogy mégis mi köze van ennek a találkozónak Magyarországhoz és a magyar baloldalhoz?

Az, hogy a Korányi Dávid által életre hívott és bizonytalan eredetű milliárdokkal a magyar baloldal mögé besoroló Action for Democracy tanácsadó testületének szinte minden tagja ott volt a világtalálkozón. Timothy Garton Ash egyetemi történészprofesszor, Anne Applebaum író, Zeid Raad al-Husszein, a Nemzetközi Békeintézet elnöke, Farkas Evelyn, Obama miniszterhelyettese, Timothy Snyder történész, David Miliband, a Nemzetközi Menekültügyi Bizottság elnöke. Ezek az emberek amellett, hogy mindannyian ezer szállal be vannak kötve az amerikai baloldalhoz, és hatalmas gazdasági és politikai befolyással rendelkeznek, mindannyian a nevüket adták Orbán Viktor elleni 2022-es kormánybuktatási kísérletéhez.

Tehát igyekeztek beavatkozni a magyar választásokba. Soha nem szabad elfelejtenünk – és pontosan ezt bizonyítja a mostani fórum is –, hogy bármennyire is esetlennek tűnik a baloldal, pontosan ilyen hatalmas gazdasági és politikai erő áll mögöttük. Lehet, hogy nem túl tehetséges az élen álló politikusi brigád, de a mögöttük álló, kitartott újságírókból és álcivilekből álló hadsereg összetartja a tákolmányt.

A hétvégi tüntetés is azt bizonyítja, hogy lesben állva várják az alkalmat, amikor egy hiba csúszik a gépezet működésébe.”

***