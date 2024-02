Macron úgy üzent Orbán Viktornak, hogy a nevét sem mondta ki

„Remélem, hogy utolsó európai partnereink most betartják a vállalt kötelezettségeiket. Egy pillanatig sem kételkedem ebben” – nyilatkozta Emmanuel Macron francia elnök a svéd NATO-csatlakozás ratifikációjával kapcsolatban, amit az Euractiv úgy fordított le, hogy Orbán Viktornak üzent.

A cikk felidézi, hogy miután a törökök megszavazták Svédország kérelmét, már csak a magyar Országgyűlés nem döntött a kérdésben.

Orbán Viktor egy héttel ezelőtt telefonon beszélt Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral, akinek megerősítette, hogy a magyar kormány támogatja Svédország NATO-tagságát, és az első adandó alkalommal szeretné lezárni a ratifikációt.

A kormányfő politikai igazgatója, Orbán Balázs a Mandinernek úgy fogalmazott: „Nincs összefüggés a magyar és a török döntés között. Nekünk legitim kifogásaink vannak, amelyeket diplomáciai úton szeretnénk rendezni. Én magam is jártam Svédországban, három miniszter és parlamenti delegáció is járt ott, de nem tapasztaltunk nyitottságot. Örömmel állapítjuk meg, hogy ez most megváltozni látszik.”