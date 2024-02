Komoly döntés előtt áll a román kormány

Romániában az idén esedékes választások összevonásáról készül dönteni a két kormánypárt, miután egy közvélemény-kutatás is visszaigazolta, hogy a románok többsége is támogatja a választási menetrend egyszerűsítését – jelentette be szerdán Mihai Tudose, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és Rares Bogdan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezető politikusa a koalíciós pártok egyeztetését követően.

A szociáldemokrata EP-képviselő szerint a – választások összevonásának módjáról régóta egyeztető, de annak módjáról mindeddig megegyezni képtelen – kormánypártok egy szociológiai felmérést rendeltek meg, hogy megtudják, mit szeretnének a választópolgárok ebben a kérdésben.

Bár konkrétabb adatokra nem tért ki, Tudose szerint a románok 60 százaléka „helyeselné az összevonást”.

A kormány székházában reggel tartott koalíciós egyeztetésen a két párt tárgyalóküldöttsége megállapodásra jutott egy voksolási menetrendről. Erről a javaslatról és a két párt esetleges további együttműködésének módjáról a két párt vezető testületeinek külön-külön kell döntenie szerda délután, a küszöbönálló megállapodásról szóló bejelentéssel pedig a két pártelnök,

Marcel Ciolacu szociáldemokrata kormányfő és Nicolae Ciuca liberális házelnök este fog a nyilvánosság elé állni

– ígérte a PSD politikusa.

Rares Bogdan liberális EP-képviselő, a PNL első alelnöke megerősítette, hogy a két román kormánypárt nemcsak a választások összevonását tervezi, hanem a közös kormányzás folytatására készül, arra hivatkozva, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben az ország stabilitása a legfontosabb.

Kedden Marcel Ciolacu miniszterelnök is jelezte, hogy a koalíciós egyeztetések tétje nem a tisztségek elosztása, hanem „a stabilitás biztosítása és a szélsőséges erők visszaszorítása”, erre pedig szerinte „egy lehetséges megoldás” lehet a PNL és PSD programjának összehangolása, a két párt politikai vagy választási szövetségre lépése.

Romániában idén európai parlamenti, önkormányzati, parlamenti és elnökválasztást is rendezni kell.

A kormánypártok tervei szerint az ősszel esedékes önkormányzati voksolást június 9-én, az EP-választással egy időben tartanák, de arról is folytak egyeztetések, hogy az elnökválasztás első vagy második fordulóját a parlamenti voksolással vonják össze. Mindkét összevonástól a választási részvétel növekedését remélik, ami a nagy pártoknak kedvezne.

(MTI)

***