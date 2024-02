Kicsi, de nagyon fontos szövetségesét veszítette el Oroszország

De vissza a KBSZSZ-hez. Pasinján már korábban közölte, az ukrajnai események hatására Moszkva képességei – többek között a tagállamok biztonságának garantálására – megváltoztak (értsd: meggyengültek).

Így Oroszország kevésbé hajlandó vagy képes megvédeni partnereit.

Hozzátette, Örményország most az EU-val és az Egyesült Államokkal együttműködve dolgozik azon, hogy megerősítse demokráciáját. Nem mellesleg a franciáktól rendeltek meg rengeteg harceszközt – fegyvereket, radarokat, éjjellátó szemüvegeket.

A dolog pikantériája az, amit a Politico is megjegyez:

Örményországban jelenleg is több ezer orosz katona állomásozik, a határait pedig ugyancsak ők ellenőrzik,

és ha Jereván azt akarja, hogy maradjanak, ki kell találni, hogyan folytatható az együttműködés. S Moszkva sem maradt rest a válasszal, Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára közölte, hogy Örményország nem nyújtott be hivatalos értesítést a döntésről, de bízik abban, hogy „örmény barátaink mindent elmagyaráznak nekünk”.

Kellemetlenebb pillanatban egyébként nem is jöhetett volna az örmény elfordulás az orosz vezetésnek; a kis ország önmagában is stratégiai jelentőséggel bír, nem csak azért, mert a régiót az itteni orosz erők segítségével tudják ellenőrzésük alatt tartani, de fekvése tágabb értelemben is fontos: Örményország a Kaukázus déli részein, Ázsia, a Közel-kelet és Európa közötti átjáró, amely Oroszország közel-keleti játszmáihoz is fontos híd, hídfőállás, ahonnan nem vonulhat ki, hiszen teret adna például az amúgy NATO-tag, és szintén a területben érdekelt Törökország térnyerésének.

A teljes szakítás azért is valószínűtlen, mert Örményország tagja az Eurázsiai gazdasági Közösségnek, a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok rendkívül fejlettek, az orosz befektetések az országban pedig – az energetikai, telekommunikációs és bankszektorban is – igen jelentősek.

De egy valószínű: katonai, geopolitikai téren az oroszok egy kicsi, de annál fontosabb szövetségesüket vesztették el.

***

Nyitókép: tapintható feszültség – Pasinján és Putyin Szentpétervárott – tavaly december 26-án. Forrás: Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP