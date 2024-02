Jelentés: nyugati segítség nélkül Ukrajna „nem lesz képes megtartani a megszerzett előnyöket”

Ukrajna elveszíti harctéri előnyeit, ha a nyugati országok, különösen az Egyesült Államok „idő előtt leállítja a biztonsági segítségnyújtást” az országnak – jelentette a washingtoni székhelyű Háborút Tanulmányozó Intézet (Institute for the Study of War) a Sky News cikke szerint. A jelentésben azt írják: az ukrán csapatok „nem lesznek képesek megtartani” a megszerzett előnyöket, és megállítani az orosz erőket. Megjegyezték azt is, hogy az oroszok emellett

aktívan fejlesztik saját technológiájukat az ukrán képességek ellensúlyozására és saját képességeik fejlesztésére”.

„Ha az USA most megvonja a katonai segélyt, az orosz erők visszanyerhetik a harctéri képességeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy visszaállítsák a kezdeményezést a harctéren. Ez közép- és hosszú távon sokkal jobb katonai helyzetbe hozná Oroszországot” – áll a jelentésben.

