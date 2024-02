Izrael közölte, meddig tart a türelme

Újabb gázai kórházba hatolt be az IDF

A világ egyre nagyobb ellenállást tanúsít egy ilyen támadás ellen.

A cikkben felidézték, hogy az Izraeli Védelmi Erők (IDF) csütörtökön behatoltak a Rafahtól északra fekvő Khan Yunisban lévő Nasszer kórházba, mondván, hogy a hírszerzésük úgy értesült, a Hamász túszokat tart ott fogva.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a történtek kapcsán arra panaszkodott, hogy nem engedték be őket a komplexumba, hogy felmérjék a helyzetet – számolt be a BBC.

