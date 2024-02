Budapest Európa legdrágább városa az Economist szerint – de valahogy nem jön ki a matek

Mit is állított az Economist?

Azt, hogy egy ember, aki

a budapesti bruttó átlagbért keresi,

annak csaknem 60 százalékát kell, hogy költse

egy egyszobás albérlet bérleti díjára.

Ez első ránézésre is erős túlzásnak tűnik. Megjegyezzük: a budapesti albérletpiac ismert okokból nagyon durván elszállt, sokszor az egyébként sem alacsony inflációs érték fölött nőttek a bérleti díjak, ott van még a rezsi, közös költség és minden egyéb is, vagyis a lakhatás költsége nyilván nem csak a bérleti díjból áll. És nyilvánvalóan az átlagkereset fogalma is bezavar, hiszen az egy olyan szám, aminél sokan keresnek kevesebbet, s sokan keresnek többet is, így óhatatlanul az ember – átlagosan – több olyat ismer, aki az átlagkereset alatt keres, mint aki afölött (erről korábban itt írtunk tisztázó cikket), szóval ha az ember csak úgy belefut az Economist-hír szemléjébe, ami azt mutatja, amit tapasztal – vagyis, hogy drága Budapesten lakni – hajlamos vele automatikusan egyetérteni. Mert hát tényleg az, főleg mondjuk a legtöbb vidéki településhez képest. De Londonhoz, vagy éppen Dublinhoz képest, miközben az íreknél köztudottan akkora a lakáshiány, hogy volt olyan időszak, hogy az egész ötmilliós országban összesen 716 darab kiadó lakás volt? Itt valami nem stimmel.