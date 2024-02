Bekeményít Biden: izraelieket érint a friss elnöki rendelet

Joe Biden elnöki rendeletet adott ki, amely a Ciszjordániában élő, erőszakos izraeli telepeseket célozza, akik szerinte aláásták a térség stabilitását – nyilatkozta a CNN-nek egy az ügyben jártas amerikai tisztviselő.

A lap szerint a rendelet, amelyről először a Politico számolt be és várhatóan csütörtökön kerül majd nyilvánosságra, szankciókat fog kiszabni több olyan személyre, akiket azzal vádolnak, hogy erőszakos cselekményekben vettek részt.

Egy magas rangú tisztviselő szerint a rendelet négy személy ellen irányul, akiket komoly bizonyítékok alapján azzal vádolnak, hogy közvetlenül érintettek erőszakos bűncselekményekben. Vannak köztük olyanok, akiket zavargások kirobbantásával, épületek és/vagy járművek felgyújtásával; civilek megtámadásával és/vagy ingatlanok megrongálásával vándolnak – olvasható a CNN hasábjain.

Mint a lap tájákoztat: a külügyminisztérium már bejelentette e nevét is azoknak az izraelieknek, akiknek az elnöki rendelet várhatóan zárolja majd a vagyonát, és akiket egyúttal ki is tilt az Egyesült Államokból. Ők David Chai Chasdai, Einan Tanjil, Shalom Zicherman és Yinon Levi. Egy tisztviselő szerint a Fehér Ház egyébként az izraeli kormányt is időben értesítette a rendelet kapcsán.

Felkavaró adatok az izraeli háborút illetően

Mint a téma kapcsán a CNN cikke közölte: a Hamász által ellenőrzött gázai egészségügyi minisztérium szerint a hét elejére a Gázában október 7. óta elhunytak száma 26 422-re nőtt, a sérülteké száma pedig 65 087. Több mint 1200 embert öltek meg a Hamász eredetileg Izrael elleni támadásában, és több mint 200-at ejtettek túszul.

„Nemcsak a békéért imádkozunk” – idézi a lap Joe Biden amerikai elnököt –, „komolyan dolgozunk az izraeli nép és a palesztin nép békéjéért, biztonságáért és méltóságáért.”

Biden közölte: „éjjel-nappal azon van, hogy hazajuttassa a Hamasz által fogva tartott túszokat”, valamint, hogy „enyhítse a humanitárius válságot, és békét teremtsen Gázában és Izraelben, az két államban élő népek számára”.

Nyitókép: Anna Moneymaker/Getty Images