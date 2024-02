A szankciókat kikerülve ömlik az alkohol Oroszországba

2023 első kilenc hónapjában Oroszország közel 244 millió euró értékben importált whiskyt, és ennek kétharmada Lettországból érkezett – írja a RIA Novosztyi tudósítása alapján a Deutsche Welle, amelyet a Világgazdaság idézett. A cikk szerint a második helyen egy másik egykori balti szovjet köztársaság, a szintén EU- és NATO-tag Litvánia áll, amely 27 millió euró értékben adott el whiskyt Oroszországnak.

A lap rámutat, hogy mindemellett az éghajlata miatt egyébként elhanyagolható bortermeléssel rendelkező Lettország vált Oroszország elsőszámú bortexportőrévé. Ezzel olyan „bornagyhatalmakat” előzött meg, mint például Olaszország. Utóbbi 68 millió euró értékben exportált bort Oroszországba, Lettország 73 millió euró értékben. A Világgazdaság rámutat, hogy a lett statisztikai hivatal adatai szerint a kétoldalú külkereskedelmi forgalom Moszkvával meghaladta az 1,1 milliárd eurót, és ennek több mint a felét ital, égetett szesz és ecet tette ki.

Újraexportálásról van szó

A portál hangsúlyozza, sem Lettország, sem Litvánia nem lett egy nap alatt jelentős whisky- és bortermelő,

az általuk exportált alkohol legnagyobb része náluk regisztrált nyugati cégektől származik.

Ezek a nagyvállalatok tulajdonképpen csak afféle elosztóközpontnak használják Lettországot, így valójában újraexportálásról van szó – nyilatkozta a DW-nek Matiss Mirosnikovs, a lett jegybank közgazdásza. Mirosnikovs szerint a háború kitörése óta az ellátási lánc nem sokat változott, továbbra is ugyanazok a nagyvállalatok látják el Oroszországot, csak annyi a különbség, hogy most célállomásként Lettországot jelölik meg. Az ottani vállalatok intézik az oroszországi exportot, beleértve a vámügyintézést is.

