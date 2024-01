Zelenszkij tovább közeledne a NATO-hoz – most épp Davosban győzködte Stoltenberget

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismételten megerősítette országa NATO-csatlakozási szándékát a szervezet főtitkárával, Jens Stoltenberggel folytatott megbeszélésén Davosban kedden – közölte az ukrán elnöki hivatal.

Az ukrán elnök a Világgazdasági Fórum éves ülésének keretein belül Stoltenberggel tartott megbeszélésén

reményét fejezte ki, hogy a NATO még az idén olyan döntéseket hoz, amelyek közelebb viszik országát a csatlakozáshoz.

Az Oroszországgal háborúban álló Ukrajna államfője tájékoztatta Stoltenberget a fronton kialakult helyzetről is, és megköszönte a NATO folyamatos támogatását is. Zelenszkij hangsúlyozta az ukrán légvédelmi rendszer megerősítésének fontosságát is.

Az ukrán elnök kedden tanácskozott Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel is. Zelenszkij az X közösségi oldalon azt közölte, hogy a tárgyaláson elsősorban a légvédelem és a nagy hatótávolságú rakéták terén folytatott együttműködésre helyezték a hangsúlyt. A kijevi vezető tájékoztatta Blinkent és Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadót 2024-es terveiről, illetve hogy mire lenne szükség azok megvalósításához.

Kiemelte, hogy a védelmi eszközök közös gyártása, illetve egy fokozott védelmi együttműködés révén erősíteni tudnák Ukrajna önellátási képességét és csökkenthetnék az ország függőségét a külföldi katonai és pénzügyi támogatástól.

(MTI)