Zavar az erőben: Oroszország behozhatatlan előnyre tesz szert az elektronikai hadviselésben

Oroszország újra megerősödő légihadjárata ismételten rávilágított, hogy Ukrajna nincsen birtokában a drónok semlegesítéséhez szükséges képességeknek – írta a Financial Times. A lap szerint Kijev egyik legnagyobb lemaradása az elektronikai hadviselés területén van Moszkvával szemben. A helyzeten még az sem segített, hogy az utóbbi időben Ukrajna is nagy összegeket fektetett be ennek a területnek a fejlesztésébe.

Ivan Pavlenko ezredes, az ukrán vezérkar elektronikai és kiberhadviselési főnöke elmondta a Financial Times-nak, hogy

az oroszok mostanában olyan sok drónt gyártanak, hogy az már komoly fenyegetést jelent Ukrajna számára.

A katona szerint ezen csak az segítene, ha megfelelő mennyiségű zavaró eszközt kapnának a nyugati szövetségeseiktől. Pavlenko arról is beszélt, hogy a jelenlegi helyzet amiatt alakulhatott ki, hogy az ukrán ellentámadás nem hozott jelentős sikereket. Azt is hozzátette, hogy az oroszok képesek perceken belül kiszúrni és megsemmisíteni az ukrán páncélosok csoportjait.

Az orosz hadsereg a drónok mellett minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik zavarni a nyugatról kapott fegyverrendszereket is, többek között a Himars-rakétákat és az Excalibur tüzérségi lövedékeket.

A Financial Timesnak nyilatkozó elemzők szerint az ukránok egyik legnagyobb problémája az, hogy az oroszok a front nagy részére elektronikai hadviselési rendszereket telepítettek, és hiába találnak ezen a rendszeren időnként gyenge pontokat, ez nem változtatja meg a háború menetét.