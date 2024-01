Soros kedvenc elemzője „megfejtette", miért döntött így Orbán Viktor

A NATO-bővítés kapcsán a geopolitikai érdekek is szerepet játszottak, de az elhúzódó folyamat részben Orbán Viktor egoizmusáról és politikai nárcizmusáról szól – állította Krekó Péter, a Political Capital ügyvezető igazgatója a The New York Times megkeresésére.

A cikk szerint a háttérben a magyar miniszterelnök azon szándéka áll, hogy jó viszonyban maradjon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és továbbra is eljusson az orosz földgáz és kőolaj Magyarországra.

A lap egyes elemzésekre hivatkozva azt állítja, hogy az időhúzás oka az is, hogy Orbán Viktor egy kis kelet-európai ország vezetőjeként a figyelem középpontjában maradhat, és a nemzeti szuverenitás harcias védelmezőjének állíthatja be magát, aki most váltságdíjat követel a ratifikációért.