Nógrádi György kiosztotta az észt elnököt: „Látszik, hogy Zelenszkij mit kért...” (VIDEÓ)

„Folyamatos a tárgyalás a NATO és Ukrajna között. Valamint az Európai Unió és Ukrajna között. Az is látszik, hogy Zelenszkij most a három balti államban tett látogatást mind a három államtól fegyvert, pénzt és nagyon sok egyebet kért. Nagyon érdekes volt Zelenszkij hozzáállása, aki először kifejezte háláját és köszönetét, majd az összes nyugati ország felé címezve azt mondta, hogy micsoda dolog, hogy nem adják át a legmodernebb fegyvereket és ezért a nyugatot terheli a felelősség sok ukrán katona haláláért. Hozzátette azt is, hogy Ukrajna a NATO-t védi. Na most ezek a mondatok tényszerűen nem igazak. Az észtek abból indultak ki, hogy mivel Észtország komoly ellenségként tekint Oroszországra és fenyegetettséget érez, ugyanezt érzi a másik két balti állam is. A lengyelek, britek, skandinávok az összes többi európai ország nem, vagy sokkal kevésbé. Ezért az észtek elhatározták, hogy az ukrán nemzeti jövedelem 0,25 százalékát adják át 4 éven keresztül Ukrajnának” – mondta Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő.

Arról is beszélt, hogy az ukrán Honvédelmi Minisztérium részéről érkezett bejelentés szerint 90 milliárd forintnyi hrivnya jogsértés történt.

„Négy hónap alatt loptak el ennyit a minisztériumban. Nem a csapatoknál, ezt csak a minisztériumban! Ettől kezdve csodálatos dolog, hogy elmondják, hogy Ukrajnában nincs korrupció. (…) Láthattuk Zelenszkijt gyönyörű zöld pulóverében, tényleg megható ahogy beszélt, de Ukrajna ma sem az Európai Unió, sem a NATO felvételre nem alkalmas. Ebből az Európai Unióba fel lehet venni 10-15 év múlva, az messze van. A NATO-ba nem, mert az azonnali harmadik világháború veszélyét jelenti” – mondta Nógrádi György.

