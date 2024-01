Meglepetés a tudománytól: egyáltalán nem egyedi az ujjlenyomatunk!

Ma már a depressziót is képes felismerni a mesterséges intelligencia

Jó néhány iparágban, köztük az egészségügyben is több területen vehetik hasznát a szakemberek a mesterséges intelligenciának (MI). A folyamatos fejlesztésének és a különböző területeken történő tesztelésének köszönhetően újabban már a depressziót is képes hatékonyan felismerni az MI, akár MRI-felvételek elemzésével. Sőt, a kutatások szerint az okosóránk is képes előre jelezni a betegséget.