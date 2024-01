Korcsolyázni akart a Skodájával Szlovákiában, nem lett jó vége (FOTÓ)

Meglehetősen szürreális esetről számol be a Paraméter: Nádszeg (Galántai járás) mellett a falu melletti földeken természetes módon kialakult egy korcsolyapálya. A jeget azonnal meg is rohamozták a korcsolyázók, ahogy egy fiatal férfi is a Skoda Octaviájával. Utóbbi inkább kevesebb, mint több sikerrel.

A bő egytonnás autót nem bírta el a jég, annak rendje és módja szerint beszakadt a kocsi alatt, a portál szerint nem is volt egyszerű kimenteni a Skodát.

Nyitókép: Nagyszombati Kerületi Útinform Facebook-csoport