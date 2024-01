„A világon minden a szexről szól, kivéve a szexet, mert az a hatalomról – Oscar Wilde mondása tökéletesen illik Jeffrey Epstein, valamint barátai és üzletfelei egyre terebélyesedő botrányára, amelyben az illetékes bírónő olajjal locsolgatta a tüzet: az elmúlt hetekben nyilvánosságra hozott ezernyi dokumentum csak tovább hergelte a médiát és a közvéleményt. Wilde posztumusz is megmagyarázza, miért volt szüksége Epsteinnek, ennek a jó svádájú, dúsgazdag New York-i férfinak arra, hogy fizessen a szexért, megtegye ezt időnként túl fiatal lányok esetében is, továbbá párjával és bűntársával, Ghislaine Maxwell-lel – Robert Maxwell médiacézár, többek közt a Magyar Hírlap egykori tulajdonosa lányával – felhajtóként működjön közre a felső tízezer férfi tagjai számára.

A közös »hobbi« kapcsolati tőkét, az pedig információkat, tehát újabb hatalmat hozott a konyhára a lolitabiznisz Bonnie és Clyde-jának.

Amennyiben pedig a szex dominancia, akkor a fizetett szex fokozottan az, a kiskorúval folytatott kapcsolat meg ugyanez hatványozottan: egyenlőtlenebb viszonyt nehéz is elképzelni. A néhány száz dollár, ami Eps­teinnek és barátainak pár garas, fiatal lányoknak jó zsebpénz Amerika sok disznóságot látott földjén is. Mindehhez járul a manipulatív viselkedés, amellyel az elkövető uralma alá hajtja áldozatát.

A pedofil szexnek kevés leírása létezik, ami elbírja a nyomdafestéket, mindenesetre Jamal Ouariachi kortárs holland (igen, holland) író nagyregényének, az Étvágynak ez olyannyira sikerült, hogy nemcsak az Európai Unió irodalmi díját nyerte el vele, hanem pedofil főszereplőjének egy idegenbe szakadt hazánkfiát, Alexander Lászlót állította. Benne egy étvágycsökkentőnek kiváló leírással.

De ennél azért szemérmesebb lévén, forduljunk inkább Boccaccióhoz, akit az olasz irodalom három koronája egyikének tartanak. A Dekameron egyik elbeszélésében Rustico, a jámbor barát azzal fűzi be Alibecht, az ártatlan leánykát: segítsen neki a pokolba hajtani az ördögöt, Isten nagy dicsőségére.”

Nyitókép: Stephanie Keith/Getty Images