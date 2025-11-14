Az ukránok visszaszóltak Orbán Viktornak – és közben vérig sértettek 10 millió magyart

Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője visszautasította Orbán Viktor kijelentéseit, korrupcióval vádolva őt és Magyarországot – írja az ukrán Strana.

Mint ismert, a magyar kormányfő azt mondta:

Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét. Hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség!

A cikk megjegyzi, Kaja Kallas európai diplomáciai vezető szerint a botrány sajnálatos, de az EU újabb 6 milliárd eurós támogatást folyósított Ukrajnának.