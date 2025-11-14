Az ukránok visszaszóltak Orbán Viktornak – és közben vérig sértettek 10 millió magyart

Orbán Viktor: „Amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség!”
„Ukrajnában kiborult az aranybili – nem küldjük a magyarok pénzét a háborús maffiának” – fogalmazott a miniszterelnök.
Miközben Volodimir Zelenszkij szövetségesei az aranyvécéket hátrahagyva menekülnek az országból a korrupciós botrány miatt, a külügyminisztérium szóvivője Magyarországot vádolta.
Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője visszautasította Orbán Viktor kijelentéseit, korrupcióval vádolva őt és Magyarországot – írja az ukrán Strana.
Mint ismert, a magyar kormányfő azt mondta:
Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét. Hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség!
A cikk megjegyzi, Kaja Kallas európai diplomáciai vezető szerint a botrány sajnálatos, de az EU újabb 6 milliárd eurós támogatást folyósított Ukrajnának.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Döbbenet, a miniszterelnök tendenciákról és földrajzi bontásról beszél! Pedig mennyivel előremutatóbb kiposztolni egy fél füllel hallott téves adatot és szörnyülködni rajta egy sort. Francesca Rivafinoli írása.